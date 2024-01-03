برك دماء.. ارتفاع عدد قتـ.لى انفجارات إيران| فيديو وصور

أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بأن حصيلة القتـ.لى في انفجاري كرمان بالقرب من مرقد قائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني ارتفع إلى 80 شخصا.

وذكرت وكالة الطوارئ الإيرانية أن حالة بعض مصابي انفجاري كرمان خطيرة وهناك احتمالات بارتفاع أعداد القتلى.

وقال نائب محافظ كرمان (جنوب) للشؤون الامنية، في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية "ارنا"، ان "الانفجارين بمزار شهداء المحافظة اليوم، حدثا نتيجة لعمل ارهابي، تزامنا مع اقامة مراسم احياء الذكرى الرابعة للفريق"الحاج قاسم سليماني" اليوم؛ حيث وقع التفجير الاول في منطقة "كنبد جبلية"والثاني "في دركاه قلي"

وأوضح برلماني إيراني أن 4 انفجارات وقعت على الطريق المؤدي إلى مقبرة سليماني في كرمان .

وأفادت وسائل الاعلام الإيرانية بأن الحادث الذي وقع عند مدخل ضریح کرمان قرب مقبرة قاسم سليماني وهو ناجم عن انفجار حقيبتان تحتويان على عبوات ناسفة.

ووفقا لوكالة تسنيم، كان هناك حقيبتان مفخختان ويبدو أن منفذ أو منفذی الهجوم فجروا القنبلتين بجهاز تحكم عن بعد.

وكشف مسؤول إيراني للتلفزيون الرسمي أن الانفجارين اللذان وقعا في كرمان قرب مقبرة سليماني كان هجوما إرهابيا.

وقال محافظ كرمان الإيرانية إن الانفجارين وقعا بفارق 10 دقائق ولكن لا معلومات دقيقة عن أسباب الانفجارين.