شراشيب ومكشوف البطن.. أسماء جلال تثير الجدل بظهورها | شاهد

شاركت الفنانة اسماء جلال، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت اسماء جلال، مرتديه جيب باللون الأسود، ونسقت معها توب باللون الاسود من الشراشيب ليكشف عن جمالها ورشاقتها .

ومن الناحية الجمالية أعتمدت اسماء جلال، في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت اسماء جلال، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور اسماء جلال