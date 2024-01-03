إطلالة شتوية لافتة.. منة فضالي تستعرض جمالها| شاهد

شاركت الفنانة منة فضالي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتألقت منة فضالي، مرتديه فستان قصير باللون البني مع بالطو طويل وأنيق باللون البيج ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت منة فضالي، في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت منة فضالي، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة ووضعت كاب باللون البيج الغامق ليتناسب مع ظهورها.

وإليكم صور منة فضالي