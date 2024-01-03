أخويا الصغير.. طارق السيد يكشف علاقة شيكا بـ فتوح بعد تجديد عقده

علق الإعلامي طارق السيد علي علاقة شيكابالا وفتوح بعد تجديد فتوح لعقده مع النادي .

وكتب السيد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" اعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن استعداء مهند لاشين بدلا من كوكا بعد اصابته اليوم .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :"في حديث بين طارق السيد وشيكا ”فتوح اخويا الصغير“



ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2024"، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره تنزانيا، يوم 7 يناير المُقبل؛ وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يذكر أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية رفقة كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.