بالأسماء.. إصابة 19 شخصا في إنقلاب ربع نقل بـ صحراوي المنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا حادث انقلاب سيارة ربع نقل مما أسفر عن إصابة 19 شخصا تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا بالقرب من مدخل مدينة المنيا وأسفر عن إصابة جميع مستقليها.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة المنيا، إلى موقع الحادث وتبين إصابة 19 شخصا بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

وأوضخت التحريات الأولية أن جميع المصابين عمال وحال عودتهم من العمل اختلت عجلة القيادة في يد قائد السيارة مما أدى إلى انحرافها وانقلابها.

وضمت قائمة المصابين كلا من: صابر. ق وشريف. ج وغرام. ب وعائشة. ا ومحمود. ا وأسامة. ا. م ويوسف. س وأحمد. ع ونانسي. ع وعبد الغني. ص. ومهني. ا وكمونه. م.

وتم نقل المصابين الـ19 إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.