مش بس الرجال.. علامات وأسباب زيادة هرمون الذكورة عند النساء ..انتبهوا

تعد الاضطرابات الهرمونية والأمراض المختلفة هي السبب الرئيسي لارتفاع هرمون التستوستيرون لدى المرأة، ويعتبر هرمون الذكورة الرئيسي لدى الرجل، لكن المرأة أيضا تفرزه، وهو له دور مهم في الخصوبة وكتلة العضلات وتوزيع الدهون وإنتاج خلايا الدم الحمراء،بالرغم من نسبته القليلة مقارنة بالرجال، يفرز جسم النساء هرمون التستوستيرون عن طريق المبيض والغدة الكظرية، فتحتاج المرأة كمية قليلة من هرمون الذكورة والتستوستيرون نوع من الأندروجين لدى المرأة فينتجه المبيضان ولكن بكمية أقل،يعرف نقص هرمون التستوستيرون عند النساء بانخفاض مستوى الهرمون في الدم عن المعدل الطبيعي عند النساء ووفقاً لموقع medisite نرصد اسباب واعراض زيادة هرمون الذكورة عند النساء.



أظهرت الدراسات أنه قد يكون سببًا رئيسيًا لأمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء اللواتي خضعن لاستئصال الرحم أو في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث.

أسباب زيادة هرمونات الذكورة عند النساء:



التقدم بالعمر وسن اليأس

الإصابة بمشكلات في المبايض أو الغدة النخامية أو الغدة الكظرية هذه الغدد تفرز هرمونات الكورتيزول والألدوستيرون والتى تلعب دوراً فى إدارة عملية الأيض وضغط الدم كما أنها تنتج أيضا هرمونات الذكورة الجنسية والتستوستيرون.



أعراض ارتفاع هرمونات الذكورة عند النساء:

زيادة شعر الجسم حيث ينمو الشعر في أماكن غير مألوفة، وخاصةً الوجه والذراعين والساقين.

زيادة ظهور حب الشباب ويكون هذا في مناطق مختلف من الجسم.

زيادة كتلة العضلات في الجسم وهو الأمر الشائع لدى الرجال وليس النساء.

تغير صوت المرأة ليصبح حادًا ومختلفًا عن الصوت النسائي الطبيعي.

الصلع من علامات هرمون الذكورة لدى النساء، ممايتسبب فى تساقط الشعر بدون أسباب.

عدم انتظام الدورة الشهرية وذلك في حالة كان الارتفاع للهرمون شديد.

تقليل حجم الثدي عن معدله الطبيعي مما يسبب ارتفاع هرمون الذكورة لدى النساء.