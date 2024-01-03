مرثا محروس : قانون الاستثمار الأجنبي حل خارج الصندوق للازمة الاقتصادية

أكدت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الزيادات الحالية حصاد مؤقت لعام 2023، مضيفة أن هناك شفافية بين الحكومة والمواطن وهذا الأمر في غاية الأهمية.



وأضافت مرثا محروس، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك أزمة حقيقية من تحديات كبيرة يتحملها الشعب المصري، متابعا أن الحكومة تبذل جهدا كبيرا وحلولا خارج الصندوق.



وتابعت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية الشباب والاحزاب، ان قانون الاستثمار الأجنبي يتم مناقشته في مجلس النواب وهو حل خارج الصندوق في ظل الظروف الصعبة الحقيقية وللازمة الاقتصادية.