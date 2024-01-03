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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضربة موجعة لمنتخب نيجيريا قبل كأس الأمم الإفريقية

منتخب نيجيريا
منتخب نيجيريا

تلقى منتخب نيجيريا، ضربة قوية، بإصابة لاعب الوسط ويلفريد نديدي، وغيابه عن نهائيات كأس أمم إفريقيا المقر إقامتها في كوت ديفوار.

وغاب ويلفريد نديدي عن صفوف ناديه ليستر سيتي، في الفوز على هيديرسفيلد تاون؛ بسبب إصابة لم يتم تحديد نوعها.

وأفاد المتحدث باسم المنتخب النيجيري، بابافيمي راجي، بأنه جرى استبدال نديدي، بلاعب الوسط الحسن يوسف، الذي قدم أداء جيدا مع رويال أنتويرب.

وفي السياق ذاته، أعلن كيليتشي إيهيناتشو، زميل نديدي في ليستر سيتي، أنه يتمنى التخلص من الإصابة العضلية؛ ليكون جاهزا للمشاركة في الكان.

كما يغيب تيريم موفي، لاعب نيس عن منتخب النسور، الذي يشرف على تدريبه البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وتلعب نيجيريا في المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات “ساحل العاج، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو”.

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