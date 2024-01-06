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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ضربوني في دماغي .. اعترافات والدة شقيقتين قفزتا من الطابق التاسع بسوهاج

صدى البلد

واقع مؤسفة شهدتها محافظة سوهاج حيث قررتا شقيتين انهاء حياتهما بالقفز من شرفة  المنزل من الطابق التاسع بأحد عقارات حي الكوثر واعترفت والدتهما بأن الشقيقتين تعانيان من مرض نفسي.

لغز انتحار شقيقتين من الطابق التاسع بسوهاج

كشفت تحقيقات النيابة العامة لغز انتحار شقيقتين من الطابق التاسع بحي الكوثر بمحافظة سوهاج حيث أدلت والدتهما بأقوالها في التحقيقات وقالت إنها تشاجرت مع ابنتيها قبل الحادثة وانهما اعتديا عليها بالضرب والجرح بالسكين في رأسها ويديها وأنهما تعانيان من مرض نفسي .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

الطابق التاسع النيابة العامة إنهاء حياته حادثة بمحافظة سوهاج

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