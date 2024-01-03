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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلّ أزمة عنيفة | الزمالك يعلن خبرا سارًا لجماهيره

صدى البلد

نشر الإعلامي مينا ماهر تصريحات أحمد سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك.

وكتب ماهر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك على لسان احمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك قوله " النادي في طريقه لفك القيد وكل احلام جماهير نادي الزمالك جاري تنفيذها، الزمالك سيتعاقد مع صفقات مرضيه للجماهير، الزمالك انهي ازمة نداي.

جاري سداد حق رعاية سامسون، الزمالك اتفق علي جدولة مستحقات مساعدي فيريرا والازمة انتهت بدفع جزء ، جار دفع مستحقات اتشيمبونج اللي مرحب جداً بالجدولة.

-  جاري الاتفاق مع نادي سامسون السابق من اجل جدولة المبلغ المتبقي، الزمالك حل ازمات كثيرة في الفيفا و دة يدل علي نيه مجلس الإدارة في فك القيد، اللجان الفنية شغاله علي صفقات جديدة للنادي".

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حلّ أزمة عنيفة | الزمالك يعلن خبرا سارًا لجماهيره

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