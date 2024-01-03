«فودة» يوجه بتوفير الدعم لإنجاح تنظيم كأس العالم للقوة البدنية بشرم الشيخ

بحث الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مع رئيس الاتحاد المصري للقوة البدنية محمود بركات، اليوم الأربعاء، استعدادات المحافظة لاحتضان فعاليات بطولة كأس العالم للقوة البدنية، والتي ستقام في الفترة من 3 إلى 9 فبراير 2024 بمدينة شرم الشيخ.

ووجه فودة بتوفير كل سبل الدعم لإنجاح هذه البطولة وتنظيمها على أعلى مستوى يليق باسم مصر، مشددا على ضرورة الاستفادة منها، للتسويق والترويج الأمثل لمدينة السلام.

وأعرب عن سعادته لإقامة تلك البطولة الدولية على أرض شرم الشيخ بجنوب سيناء.

ومن جهته، أشار رئيس الاتحاد، إلى أنه من المنتظر مشاركة 40 دولة في هذه البطولة المهمة، والتي تستضيفها مصر للمرة الثانية على التوالي.