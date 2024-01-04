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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

التعليم تعلن انتشار مرض خطير بين طلاب المدارس المصرية.. وقرار عاجل

صدى البلد

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  أنه بالمتابعة اليومية لمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، تبين انتشار مرض الجديري المائي بين طلاب المدارس في عدد من المحافظات.

انتشار الجديري المائي بين طلاب المدارس

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، شددت خلالها على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من مرض الجديري المائي، مع اعتبار الأمر هاما وعاجلا. 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإجراءات الوقائية والاحترازية التربية والتعليم والتعليم الفني الجديري الجديري المائي انتشار مرض كافة الإجراءات الوقائية

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