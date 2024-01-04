التعليم تعلن انتشار مرض خطير بين طلاب المدارس المصرية.. وقرار عاجل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالمتابعة اليومية لمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، تبين انتشار مرض الجديري المائي بين طلاب المدارس في عدد من المحافظات.

انتشار الجديري المائي بين طلاب المدارس

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، شددت خلالها على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من مرض الجديري المائي، مع اعتبار الأمر هاما وعاجلا.

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