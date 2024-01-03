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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متخصص في الشأن الإيراني عن تفجيرات كرمان : رغبة إسرائيلية لإحراج طهران

الذكرى الرابعة لقاسم
الذكرى الرابعة لقاسم سليماني

علق الدكتور محمد خيري الباحث في الفلسفة السياسية والمتخصص في الشأن الإيراني، على الانفجار الذي وقع اليوم في إيران في الذكرى الرابعة لاغتيال قاسم سليماني ، مؤكدا أن الانفجارات لها دلالة كبيرة لاسيما بعد أن الرد الرسمي  من جانب مستشار الرئيسي ايران، أنها سوف تنتقم من عملاء  الجانب الصهيوني، وبالتالي تعلم إيران جيدا أن اسرائيل هي من نفذت التفجيرات.

وزير الداخلية والرئيسي الإيراني اعلنوا اليوم أن ايادي داخلية تعبث بالأمن القومي الإيراني

 حدث هجوم سيبراني على محطات الوقود في الداخل الايراني قبل الانفجار بساعات

واضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي انجي انور ببرنامج مصر جديدة، والمذاع عبر فضائية etc ،أن إيران مخترقة لأعلى مستوى، وهو ما حدث من اختراق الموساد الاسرائيلي للبرنامج النووي الايراني فترة ترامب، الجانب الإيراني يدرك أن اراضيه مخترقة ، ووزير الداخلية والرئيسي الإيراني اعلنوا اليوم أن ايادي داخلية تعبث بالأمن القومي الإيراني وتدعمها اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية، فضلا عن أن التعليقات الإيرانية على طوفان الأقصى أكدت أنها حدثت للرد على اغتيال قاسم سليماني، والمتابع للموقف الإيراني يدرك جيدا أن إيران تمول حركات المقاومة في الشرق الاوسط وابرزها حزب الله والمقاومة الفلسطينية، فضلا عن أن المعلومات الاولية أكدت أنه قبل الانفجار بساعات حدث هجوم سيبراني على محطات الوقود في الداخل الايراني ، كل المؤشرات تدل على رغبة إسرائيلية لإحراج مركز إيران في الداخل والخارج.


وأشار الي أن الأجهزة الامنية رغم سطوتها على الشعب الإيراني الا أنها لا تستطيع حماية الأمن القومي الداخلي، والدليل اغتيال عدد من القيادات والعلماء في إيران، وبالتالي فالاجهزة الأمنية ضعيفة وعاجزة عن حماية الشخصيات الهامة بها.

الشأن الإيراني ايران الشعب الإيراني حماية الأمن القومى إسرائيل قاسم سليماني الموساد الإسرائيلي

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