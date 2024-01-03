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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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انفجار تنك السيارة.. إصابة أب وأبنائه بحروق خطيرة داخل ورشة ميكانيكا بالشرقية

صدى البلد

أصيب 4 أشخاص بحروق من الدرجة الأولي عقب انفجار تانك سيارة بورشة ميكانيكا في قرية البوها بمركز كفر صقر وتم نقل المصابين إلى مستشفي كفر صقر المركزي وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفي كفر صقر المركزي باستقبال كل من "حمادة ا ح" 60 سنة مقيم كفر صقر مصاب بحروق بالكتفين من الدرجة الثانية ونجله و"فارس ح ا" 20 سنة وشقيقه "كريم" 16 سنة مصابين بحروق بالكتفين من الدرجة الأولي و"وليد م ا" 35 سنة  مقيمين كفر صقر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث انفجار تانك سيارة بورشة ميكانيكا في قرية البوها بمركز كفر صقر وتم نقل المصابين الي مستشفي كفر صقر المركزي وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وتحرير محضر بالواقعة.

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