المنتخب الوطني يخوض تدريبه الثاني باستاد مصر استعدادا لـ أمم أفريقيا ..صور

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباتهم بإستاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تنطلق ١٣ يناير الجاري بكوت ديفوار.

اشتمل المران على العديد من الفقرات التدريبية المتنوعة بداية بالتدريبات البدنية ثم بعض الجمل الفنية والتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا وتقسيمة والتسديد على المرمى.

كما شارك الثنائي محمد الشناوي وأحمد الشناوي في جزء من التدريبات اليوم ، بناء على رؤية الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا و التأكيد على جاهزية الثنائي للتدريبات بصورة طبيعية .

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