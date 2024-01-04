فيات 500e.. سعر أصغر سيارة كهربائية في العالم

تعد سيارة فيات 500e موديل 2024 الجديدة كليًا (المعروفة في أوروبا باسم فيات 500 الكهربائية)، واحدة من أكثر العروض الأولى إثارة للاهتمام في الولايات المتحدة. وذلك لأنها أول سيارة كهربائية بالكامل من ستيلانتيس في الولايات المتحدة، وتعتبر ذات اهمية كبيرة في قطاع السيارات الصغيرة بعد العديد من سيارات الدفع الرباعي الجديدة.

توفر سيارة فيات 500e الجديدة تحسينات هائلة مقارنة بالطراز الأصلي ، الذي تم بيعه في الفترة من 2013 إلى 2019.

وفقًا لـ Stellantis، سيتم إطلاق سيارة Fiat 500e لعام 2024 (النسخة الأولية باللون الأحمر) في الولايات المتحدة في الربع الأول من عام 2024، بدءًا من مشروع تجديد نظم الإدارة بقيمة 32.500 دولار.

ونظرًا لأن السيارة يتم إنتاجها في تورينو بإيطاليا، فإنها لن تكون مؤهلة للحصول على ائتمان ضريبي فيدرالي بقيمة 7500 دولار، على الرغم من وجود احتمال أن يكون الحافز متاحًا من خلال التأجير.

يعتبر أكثر شيء مثير للاهتمام هو أن الطراز 500e الجديد أقل تكلفة من الطراز القديم، والذي تم عرضه في عام 2019 بسعر 33,460 دولارًا ، وتم إنتاج الإصدار الأقدم في تولوكا، المكسيك، باستخدام أجزاء السيارة الكهربائية الأساسية من موردين خارجيين.

تم تجهيز سيارة فيات 500e 2024 ببطارية تبلغ سعتها 42 كيلووات في الساعة، وهو ما يمثل زيادة هائلة بنسبة 75٪ مقارنة بـ 24 كيلووات في الساعة في البطارية الأصلية.

سمحت سعة البطارية المتزايدة البالغة 18 كيلووات في الساعة لسيارة 500e الجديدة بتحقيق نطاق مشترك لوكالة حماية البيئة يبلغ 149 ميلاً (وفقًا لتقديرات الشركة المصنعة للإطارات الصيفية)، مقارنة بـ 84 ميلاً في الإطار الأصلي. هذه زيادة بنسبة 77% وهو مستوى يبدو مناسبًا لسيارة المدينة.

ولنلاحظ أن سيارة 500e الجديدة تتمتع بعجلات كبيرة مقاس 17 بوصة (205/45R17)، مقارنة بـ 15 بوصة في سيارة 500e القديمة (185/55R15).

وبالحديث عن المدى، أشارت فيات إلى أنه في القيادة داخل المدينة، يبلغ المدى 162 ميلاً، بينما في الجيل السابق، كان بالكاد 90 ميلاً (زيادة بنسبة 80٪).