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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أشهر تصميمات تانج تان وجوني إيف من مصممي شركة أبل

للنشر 5 مساء..تعرف
للنشر 5 مساء..تعرف على تصميمات تانغ تان وجوني إيف كبار المصم

يتوجه تانج تان أحد كبار التنفيذيين في شركة أبل الذي قاد تصميم هاتف آيفون وساعة آبل، للانضمام إلى شركة "LoveFrom" التي أسسها المصمم الأسطوري السابق في أبل جوني إيف، بحسب مصادر لوكالة بلومبرج.

وسيترك Tang Tan شركة أبل في شهر فبراير للعمل على جهاز ذكاء اصطناعي جديد لا يزال في بداياته، لدى "LoveFrom"، فيما ستقدم شركة "OpenAI" القدرات البرمجية لهذا الجهاز.

وبالنسبة لشركة أبل، فإن رحيل تان يسلط الضوء على هجرة المواهب من قسم التصميم لدى الشركة، حيث غادر حوالي 14 عضوا من فريق جوني إيف منذ عام 2019 ليبقى لدى أبل 6 فقط من فريقه.

تعرف على تصميمات تانغ تان وجوني إيف كبار المصممين في شركة آبل

جوني إيف 


لم يكن "ستيف جوبز" مؤسس شركة أبل هو صاحب الرؤية والفكر الوحيد بالشركة، ولكن شاركه مجموعة من الزملاء، وكان أقربهم"جونى إيف"، ووصف الكثيرون فى شركة أبل علاقة "ستيف جوبز" و "جونى إيف" بأنها كانت وطيدة للغاية، إذ كانا بمثابة أصدقاء مقربين

تعرف على تصميمات تانغ تان وجوني إيف كبار المصممين في شركة آبل


على مدار سنوات ابتكر جوبز وإيف منتجات ناجحة معا، بما فى ذلك iMac و iPod و iPhone و iPad ، 
وظل ستيف وإيف يعملان معا على تطوير منتجات الشركة حتى توفى "جوبز" في عام 2011 بعد صراع مع المرض.
يجري جوني إيف مهندس سابق  بشركة Apple وسام ألتمان من OpenAI، محادثات مع ماسايوشي سون من SoftBank، لتصنيع أداة ذكاء الاصطناعي، بتكلفة مليار دولار، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز
يريد ألتمان الاعتماد علي وكالة التصميم LoveFrom التابعة لـ Ive المساعدة في تطوير أول جهاز استهلاكي يعمل بالذكاء الاصطناعي، وعقدا ألتمان وإيف،جلسات عصف ذهني في استوديو بسان فرانسيسكو حول الشكل الذي سيبدو عليه المنتج الاستهلاكي الجديد، الذي يتمحور حول تقنية OpenAI.
إنهم يأملون في إنشاء تجربة مستخدم أكثر طبيعية وبديهية للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي، وقالوا إن عملية تحديد التصميم أو الجهاز لا تزال في مرحلة مبكرة مع وجود العديد من الأفكار المختلفة المطروحة على الطاولة.

OpenAI جوني إيف تانغ تان آيفون ساعة ابل

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