أسرة شاب الخانكة: مات غدرا بسبب فلوس الجمعية وعايزين حقه

طالبت أسرة الشاب عبد الكريم مدحت والذى لقى مصرعه على يد 4 أشخاص بسبب الخلاف على أموال الجمعية بالقصاص العادل من المتهمين.



وقالت أسرة المجنى عليه أن عبد الكريم كان محبوبا من الجميع ويتمتع بالأخلاق الحميدة ووفاته كانت فاجعة للكل.



من جانبها أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة المجنى عليه وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً بمصرع شاب يدعي عبدالكريم مدحت، 24 سنة عامل بفرن جراء طعنة نافذة بالرقبة.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاته وجري نقل جثته للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص تعدوا تشاجروا معه وقام أحدهم بطعنة في رقبته طعنة نافذة اودت بحياتة حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.