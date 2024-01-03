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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها: التعاون مع المجتمع المدني والمراكز البحثية لتقديم حلول عملية لمشاكل المزارعين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وقعت جامعة بنها بروتوكول تعاون بين الجامعة وشركة السلام الدولية للتنمية والاستثمار الزراعي للتعاون بين الطرفين، وربط البحث العلمي ومخرجاته بالجانب التطبيقي الزراعي.
جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والمهندس محمود محمد السيد رئيس مجلس إدارة وشركة السلام الدولية للتنمية والاستثمار الزراعي ، والدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر  ، والدكتور محمد رفعت وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،  ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ووفد من شركة السلام الدولية للتنمية والاستثمار الزراعي.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية الزراعية  لتقديم حلول عملية لحل المشاكل التى تواجه المزارعين وبالتالى تطوير منظومة الزراعة فى مصر  بالإضافة إلى فتح المجال والآفاق أمام طلاب الجامعة عامة وطلاب كلية الزراعة بصفة خاصة للتدريب والمشاركة في المشروعات الزراعية.


وأضاف الجيزاوي أن البروتوكول يهدف إلي حصول طلاب كلية الزراعة بمشتهر علي 10 منح دراسية في درجة الماجستير للعلوم الزراعية إلي جانب التدريب وتبادل الخبرات في مجال الإنتاج والاستثمار الزراعي.


من جانبه أضاف الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن التطوير والاستثمار في أبنائنا الطلاب بكلية الزراعة بمشتهر وتقديم خدمات مُتميزة  لهم في كافة التخصصات يعمل علي تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 


وقال المهندس محمود محمد رئيس مجلس إدارة وشركة السلام الدولية للتنمية والاستثمار الزراعي أن المنح المقدمة تشمل عدد من التخصصات العلمية بكلية الزراعة بمشتهر لتحقيق المنفعة العامة لتوجهات الشركة بمواكبة التطور المستمر للبحث العلمي وربطه بالمجال الزراعي التطبيقي بهدف حل المشاكل التي يتعرض لها المزارع المصري ، معربا عن سعادته بالتعاون مع جامعة بنها .


وأشار الدكتور محمود الزعبلاوي إلي أن إدارة الكلية  حريصة على التواصل مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتنمية المجتمع المحلي وذلك انطلاقا من دورها الخدمي التي تقوم به.

جامعة بنها استراتيجية التنمية المستدامة التنمية المستدامة الدكتور ناصر الجيزاوى المشروعات الزراعية

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