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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى كفر شكر التخصصي بعد تطويرها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

افتتح اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه الدكتور حمودة الجزار  وكيل وزارة الصحة ، وحدة العناية المركزة بمستشفى كفر شكر المركزي ، لتقديم خدماتها لحوالي مواطنى قري ومركز ومدينة كفر شكر .
وقال محافظ القليوبية إن افتتاح الوحدة يأتي ضمن أعمال التطوير التي تشهدها المنظومة الصحية بالمحافظة، والتي تضمنت إنشاء ورفع كفاءة العديد من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، بالإضافة لمد المستشفيات بالعديد من الأجهزة الطبية والاحتياجات اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين. 
وأشاد محافظ القليوبية بمستوى التجهيزات لوحدة العناية المركزة الجديدة، والتي تضم أجهزة أساسية لكل سرير (أجهزة تنفس الصناعي، وشاشات لمتابعة المرضى، وأجهزة للتحاليل حيث تم تجهيز وحدة رعاية للاطفال بطاقة استيعابية ١٢ سرير وعدد ١ سرير عزل، كما تم توريد عدد ١٣ سرير رعاية ، عدد ١٣ مونيتور عدد ٥ مضخة و٥ سرنجة محاليل، بالإضافة الي عربة كراش بجهاز الصدمات مع جهاز رسم قلب وجهاز موجات صوتية للأطفال، كما تم تجهيزها بعدد ٢ جهاز تنفس صناعي اطفال و٢ جهاز سباب  فضلاً عن أجهزة معاونة أخرى مثل (أجهزة شفط كهربائية، وجهاز صدمات القلب، ورسم قلب ومراتب هوائية بالإضافة إلى سرير أخر مجهز بالكامل للعزل.
واكد وكيل وزارة الصحة أنه تم التعاقد مع اطباء من جامعه بنها وجامعة الأزهر في مجال طب الأطفال وتعمل الوحدة بطاقة 13 سرير، والتي تعد أكبر وحدة للرعاية المركزة للأطفال بالمحافظة، والتي تشمل تجهيزات حديثة على أعلى مستوي، وتضم استشاريين وأطباء متخصصين.
وكشف الدكتور محمد ناجي مدير مستشفى كفر شكر التخصصي، أن وحدة الرعاية المركزة للأطفال الجديدة بالمستشفى، توافر بها أجهزة تنفس صناعي، وسباب، ورسم قلب، وموجات صوتية للأطفال والرضع، والتي من المقرر أن تعمل بالكامل طبقا لمنظومة التأمين الصحي على الأطفال بدون أي أعباء مالية.

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