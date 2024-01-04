بسبب فلوس الجمعية.. التصريح بدفن جـ.ثـة عامل لقي مصرعه بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه بسبب فلوس الجمعية بمنطقة أبوزعبل التابعة لمدينة الخانكة وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال أهلية المتوفي وشهود العيان بالواقعة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا بمصرع شاب يدعي عبدالكريم مدحت، 24 سنة عامل بفرن جراء طعنة نافذة بالرقبة.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاته وجري نقل جثته للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.



وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص تعدوا وتشاجروا معه وقام أحدهم بطعنه في رقبته طعنة نافذة أودت بحياته، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.