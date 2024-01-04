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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السبت.. وزير التموين يفتتح المرحلة الأولى لمشروع المنطقة التجارية بالبحيرة

صدى البلد

يفتتح  الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  بعد غدٍ، السبت، المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة ويأتي ذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة لتقليل حلقات تداول المنتجات.

جدير بالذكر أن  وزارة التموين، اعتمدت على خطة تضمنت العديد من المحاور ومنها نجاح الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية في التوسع في السلاسل التجارية الكبرى وتنفيذ العديد من المشروعات التجارية والمناطق اللوجستية المحافظات المختلفة. 

يأتي ذلك من أجل تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات الغذائية والقضاء على هدر المنتجات نتيجة نقل السلعة من محافظة إلى أخرى ثم عودتها إلى نفس المحافظة المنتجة للسلعة، ما يزيد تكاليف النقل وبالتالي تزيد من السعر النهائي للمنتج ومن المستهدف أن تساهم المشروعات التجارية الجاري إنشاؤها في تقليل حلقات تداول المنتجات وبالتالي انخفاض تكلفة النقل بما يتعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج.

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