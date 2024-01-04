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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بتهمة إصدار إيحاءات جنسية.. قرار عاجل من المحكمة بشأن عامل القطامية

صدى البلد

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس ،بتأجيل محاكمة عاطل بتهمة تلميحات وإيحاءات جنسية لطفلتين في القطامية لجلسة 6 يناير.

صدر القرار برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه.

وكانت أحالت نيابة القاهرة الجديدة عاطل  بتهمة وقوفه عاريا بشرفة مسكنه واصدار تلميحات وايحاءات جنسية لطفلتين  في القطامية الي محكمة الجنايات.

وتبيَّن من خلال الأوراق، أن المتهم هو "محمد . م "، عامل وكشفت التحقيقات  أنه في يوم 27 / 01 / 2023 بدائرة قسم القطامية محافظة القاهرة تعرض للمجني عليهما الطفلتين "لارا.م" ،و "ريتاج .ع" في مكان عام مطروق بتلميحات وايحاءات جنسية واباحية بالقول والاشارة بأن وقف عاري الجسد بالشرفة الخاصة بمسكنه ممسكا عضوه الذكري بيده بقصد الحصول علي منفعه جنسية منهما.

 

القطامية 

الشاهد الأول "محمد .ا" مدير العلاقات التجارية بالجامعة الامريكية بالقاهرة شهد بأنه علم من كريمته بانه حال سيرها رفقة صديقتها بالطريق العام ابصرا المتهم واقفا بشرفة المنزل محل سكنه عاري الجسد ممسكا بعضوه الذكري ملوحا بالقول والاشارة بتلميحات و ايحاءات ذات طبيعة جنسية  قاصدا من ذلك الحصول علي منفعة جنسية منهما.

 

الشاهد الثاني "علي .ع" مدير مطبعة الشراع، شهد بانه علم من كريمته بانه حال سيرها رفقة صديقتها بالطريق العام ابصرا المتهم واقفا بشرفة ابصرا المتهم واقفا بشرفة المنزل محل سكنه عاري الجسد ممسكا بعضوه الذكري ملوحا بالقول والاشارة بتلميحات و ايحاءات ذات طبيعة جنسية  قاصدا من ذلك الحصول علي منفعة.

 

واكد معاون مباحث قسم شرطة القطامية بأن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة الواردة باقوال الطفلتين المجني عليهما والشاهد الول والثاني من قيام يالوقوف عاريا بشرفة المنزل محل سكنه عاري الجسد ممسكا بعضوه الذكري ملوحا بالقول والاشارة بتلميحات و ايحاءات ذات طبيعة جنسية  قاصدا من ذلك الحصول علي منفعة

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