الإعلامية ريهام الشيخ: نركز على تحليل التريندات ومناقشة موضوعات تهم الناس

قالت الإعلامية ريهام الشيخ إن برنامج "ترندز" الذي يذاع عبر شاشة التلفزيون المصري، يسعى لتقديم صورة شاملة لأهم الأحداث والمواضيع المثارة على الساحة، والتى تتصدر الترند وتحقق مشاهدات عالية.

وأضافت “الشيخ”، في بيان: "لأننا نركز على تحليل ومناقشة المواضيع التي يهتم بها الجمهور، والتي تؤثر على حياتهم، ونسعى أيضًا لاستضافة النجوم في المجالات المختلفة لإلقاء الضوء على ما نتحدث عنه فى الحلقات".

وتابعت الإعلامية ريهام الشيخ: "نختار ما نناقشه فى البرنامج كفريق عمل متكامل من بين الموضوعات الأكثر اهتماما من الجمهور، كما نجرى لقاءات خاصة مع النجوم، وأحرص دائما على تقديم اللقاءات التى تعد انفرادات حتى يليق ذلك بالقناة الأولى التى نقدم البرنامج على شاشتها".

وأكدت ريهام الشيخ أن "عالم الإعلام يتسم بسرعة التغيير وتعدد المنصات، وهذا يتطلب منا أن نكون على اطلاع دائم بالأحداث والتطورات الجديدة. لذلك، أنا دائما في عملية التعلم المستمرة والبحث عن المصادر الموثوقة، أيضًا، يتطلب العمل في الإعلام الإلمام بالقضايا والقدرة على التعامل معها بشكل موضوعي ومحايد، وقد تكون هناك تحديات في إدارة الوقت والموازنة بين التحضير للعرض، ولكن المثابرة والتنظيم الجيد يساعدانني في التغلب على هذه التحديات".

أما عن المعايير التى تحرص عليها فى تقديم برنامج “ترندز”، فقالت إنها "المساهمة القيِّمة فى كشف الحقيقة وتوضيح المعلومة الصحيحة التي نقدمها للجمهور، وكذلك الأخبار والمعلومات الهامة للمشاهدين ومواكبة الأحداث الراهنة ونقلها بشكل دقيق للجمهور".

وعبرت عن سعادتها بردور الفعل حول برنامج “ترندز”، الذى يثنى عليه المشاهدون، حتى أن البعض يصف البرنامج بأنه يقدم زوايا متعددة من الموضوعات، ويسعى إلى تقديم كل ما يهم المشاهدين، ويعرض وجهات النظر المتنوعة من خلال اللقاءات مع الضيوف، حتى أن ضيوف البرنامج يأتون للحلقات لأنه اشتهر بأنه مصدر للأخبار والمعلومات الموثوقة.

كان الجمهور تعرف على ريهام الشيخ منذ بداية مشوارها الإعلامى على التليفزيون المصرى، الذى قدمت على شاشته برنامج "مستقبلنا"، وبعدها قدمت على قناة otv برنامج "أرجوك ما تفتيش"، ثم قدمت برامج متنعة ما بين التليفزيون والإذاعة وحققت بها نجاحا لافتا، منها برنامج "علشان التانى يحبك" على إذاعة "نجوم اف ام"، و"ست الستات" و”يحكى أن"، على القناة الأولى المصرية، وحاليا تقدم على نفس القناة برنامج “ترندز” الذى يحقق نجاحا كبيرا.