من غير مشاوير.. استخراج بطاقة الرقم القومي فى 24 ساعة

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة طريقة استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي فى 24 ساعة، خاصة فى حالة السفر المفاجئ أو التحضير للسفر من أجل العمرة، وعليه وفرت الحكومة إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي فى 24 ساعة.

ووفرت الحكومة على المواطنين الراغبين في تجديد بطاقة الرقم القومي استخراجها بطريقة سهلة وبسيطة، تجنبا للزحام فى مصلحة الأحوال المدنية والسجلات المدنية.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

وتتيح الحكومة للمواطن الراغب فى استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة، والتي تتضمن ما يلي:

- أولى خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي الدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية.

- اختيار أيقونة «الرقم القومي».

- يتم إدخال البيانات الخاصة بك ثم تحدد طريقة سداد قيمة الرسوم المقررة.

- وفي هذه الخطوة يتم اختيار طريقة سداد الرسوم يتم الضغط على زر «تأكيد».

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل

- يقوم الراغب في تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية.

- ثم بعد ذلك يتم اختيار الأيقونة الخاصة بخدمات الأحوال المدنية الموجودة في أعلى منتصف الصفحة، ليقوم بعدها باختيار أيقونة الخدمات الرئيسية.

- وفي حالة إذا كان الراغب في تجديد البطاقة لديه حساب خاص به على موقع وزارة الداخلية يقوم بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحسابه على الموقع.

- أما في حالة أنه لم يكن لديه حساب على موقع وزارة الداخلية ينشئ حسابا جديدا، ثم يسجِّل الدخول إليه.

- ثم تظهر أمام المواطن العديد من الخدمات التي يمكن إجراؤها بين خدمات الأحوال المدنية المتاحة على الموقع، ليتم اختيار «بطاقة الرقم القومي».

- ويضغط المواطن على أيقونة «بدء الخدمة»، ثم يسجِّل جميع البيانات المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي.

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي

وتختلف رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي على حسب نوع الاستمارة التي يختارها المواطن الراغب أما فى استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي والتي تتضمن مايلي:-

- تبلغ تكلفة الاستمارة العادية والتى تسلم بعد 15 يوم 45 جنيها.

- أما الاستمارة التى تستغرق 3 أيام فقط للتسليم، فتقدر تكلفتها بـ 120 جنيها.

- فيما تبلغ تكلفة تجديد البطاقة التى تسلم بعد 24 ساعة من تاريخ تسليم الطلب فئة 170 جنيها.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي

- يشترط أن يكون مقدم الطلب مواطناً مصرياً

- تشمل الشروط ضرورة أن لا يقل عمره عن 15 عاماً.

- يشترط أن يكون المواطن مسجلاً في قاعدة البيانات ولديه شهادة ميلاد مصرية.