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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تجنب الغرامة.. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي 2024

استخراج بطاقة الرقم
استخراج بطاقة الرقم القومي

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي 2024 سواء كانت “عادي” أو “مستعجل” كونها من المستندات المهمة التي ترافق أي شخص كوثيقة إثبات هوية. 

ويجب على الراغب في استخراج بطاقة شخصية، شراء استمارة الرقم القومى وملء بياناتها واعتمادها من الجهة التابع لها، وتقديم الطلب والمستندات المطلوبة للموظف المختص، والانتظار حتى موعد التسليم.

 

استخراج بطاقة الرقم القومي 2024

بطاقة الرقم القومي هي وثيقة رسمية لإثبات هوية الشخص سواء في المصالح الحكومية أو المؤسسات الخاصة، كما أنها مستند رئيسي لاستخراج وتجديد أغلب الأوراق الحكومية مثل استخراج وتجديد جواز السفر أو الحصول على نسخة من شهادة الميلاد.

تكلفة تجديد بطاقة الرقم القومي

  • 45 جنيها تسلم بعد 15 يوما 
  • 120 جنيها تسلم بعد 3 أيام 
  • 170 جنيها تسلم بعد 24 ساعة
استخراج بطاقة الرقم القومي


المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية

  • حضور درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة
  •  استمارة بطاقة الرقم القومى
  • المستندات الدالة على اثبات الشخصية 
  • محل الاقامة
  •  الوظيفة والحالة الاجتماعية

شروط الحصول على استمارة الرقم القومي

  • يشترط الجنسية مصري / مصرية
  • إجراءات طالب الخدمة
  • ان يكون مسجلا له بيان ميلاد على الحاسب
  • ان لا يقل عمر المتقدم عن 16 عاما

غرامات التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي

  • 50 جنيها تدفع في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد .
  • 100 جنيه غرامة في حالة تأخر المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 16 سنة.
  • 50 جنيها غرامة يدفعها المواطن حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها.
  • 100 جنيه غرامة في حالة عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته ممثلة فى ( المهنة - محل الإقامة - الزواج بعد مدة 3 شهور من التغير).
  • 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـ البطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.

استخراج بطاقة شخصية أون لاين 

من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية خدمات الأحوال المدنية عبر الرابط التالي https://moi.gov.eg/home/index، من خلال اختيار أيقونة الأحوال المدنية من شريط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية واتباع الخطوات.

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