لتفادي الغرامة.. كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي

يبحث عدد كبير من المواطنيين عن كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي، بطريقة سهلة وبسيطة لتوفي الوقت والجهد.



المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية

استمارة بطاقة الرقم القومى

المستندات الدالة على اثبات الشخصية

ومحل الاقامة

والوظيفة والحالة الاجتماعية

وحضور درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة



شروط الحصول على استمارة الرقم القومي

ان يكون مسجلا له بيان ميلاد على الحاسب

ان لا يقل عمر المتقدم عن 16 عاما

يشترط الجنسية مصرى / مصريه

إجراءات طالب الخدمة



غرامات التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي

100 جنيه غرامة في حالة عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته ممثلة فى ( المهنة - محل الإقامة - الزواج بعدة مدة 3 شهور من التغير).

100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـ البطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.

50 جنيها تدفع في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد .

100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 16 سنة.

50 جنيها غرامة يدفعها المواطن حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها

استخراج بطاقة الرقم القومي

- يتم استخراج بطاقة الرقم القومي من خلال طلب يتم تقديمه

- ويتم توجه أحد أفراد الأسرة لمصلحة الأحوال المدنية وتقديم طلب تتضمَّن ظروف الحالة والعمر والوقت الذي يمكن استخراج البطاقة به

- يتم تقديم طلب عبر التواصل مع الخطوط الساخنة على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.



- يتم التوجه إلى المنزل و تصوير الشخص في منزله

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي الكترونيا



ويمكن من خلال الإنترنت تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين تسهيلا على المواطنين وبدون اي مجهود من خلال خطوات سهلة وبسيطة :-

- تبدأ أولي خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونياً بالدخول إلي موقع بوابة الحكومة المصرية.

- وتتضمن الخطوة الثانية قيام المواطن الراغب بتجديد بطاقة الرقم القومي باختيار أيقونة «الرقم القومي».

- ويطلب منك فى هذه الخطوة إدخال البيانات الخاصة بك ثم تحدد طريقة سداد قيمة الرسوم المقررة.

- بعد اختيار طريقة سداد الرسوم يتم الضغط على زر «تأكيد» ضمن خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي



شروط استخراج بطاقة الرقم القومي

- تتضمن شروط استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي، في أن يكون القدم مواطناً مصرياً

- تتضمن شروط استخراج بطاقة الرقم القومي أن لا يقل عمره عن 15 عاماً، ويكون مسجلاً في قاعدة البيانات ولديه شهادة ميلاد مصرية.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

- شراء استمارة بطاقة الرقم القومى وملء بياناتها.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة إحضار شهادة ميلاد الرقم القومي.

- كما يلتزم المواطن بضرورة تقديم مستندات لمحل الإقامة سواء بوصل كهرباء أو مياه أو غاز.

- ثم يقوم المواطن بعد ملئ الاستمارة بتقديمها للموظف المختص .

استخراج بطاقة شخصية اون لاين

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي من خلال الدخول علي موقع وزارة الداخلية خدمات الأحوال المدنية عبر الرابط التالي https://moi.gov.eg/home/index، من خلال اختيار أيقونة الأحوال المدنية من شريط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية واتباع الخطوات.

استخراج بطاقة الرقم القومي 2023

و بطاقة الرقم القومي هي وثيقة رسمية لإثبات هوية الشخص سواء في المصالح الحكومية أو المؤسسات الخاصة، كما أنها مستند رئيسي لاستخراج وتجديد أغلب الأوراق الحكومية مثل استخراج وتجديد جواز السفر أو الحصول على نسخة من شهادة الميلاد.

تكلفة تجديد بطاقة الرقم القومي

45 جنيها تسلم بعد 15 يوما

120 جنيها تسلم بعد 3 يوما

170 جنيها تسلم بعد 24 ساعة