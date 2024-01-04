بعد التفجير الإرهابي.. حقيقة إطلاق النار في مدينة كرمان عند قبر قاسم سليماني

نفت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن قائد حرس محافظة كرمان، وقوع إطلاق نار في المدينة بالقرب من قبر قائد الحرس الثوري السابق قاسم سليماني في إيران.

وقالت الوكالة الإيراني عبر صفحتها على منصة إكس: "بينما زعمت بعض وسائل الإعلام قبل دقائق قليلة، سماع صوت إطلاق نار في كرمان، إلا أن متابعة مراسلي تسنيم في كرمان تشير إلى أن هذا الادعاء غير صحيح وأن الأمن متواجد في كرمان بشكل كامل".

ووفقا لوكالة تسنيم، نفي قائد حرس محافظة كرمان، وقوع أي إطلاق نار في مدينة كرمان، قائلا إنه تم استتباب الأمن بشكل كامل في المحافظة، وأن برامج الذكرى السنوية لـ قاسم سليماني تقام حسب الجدول الزمني وبالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بوجود أنباء عن وقوع إطلاق نار في مدينة كرمان بعد يوم من تفجيرين قرب قبر القائد السابق لفيلق القدس، قاسم سليماني.