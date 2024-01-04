حكم نهائي.. إلزام «النواب» السابق بتعويض عمرو الشوبكي بـ 2 مليون جنيه

قضت محكمة النقض بحكمها في الطعن رقم 24569 لسنة 92 مدني، برفض طلب وقف التنفيذ المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر لصالح الدكتور محمد عمرو الشوبكي.

حيث تقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن لمحكمة النقض على الحكم الصادر للدكتور عمرو الشوبكي، ضد رئيس مجلس النواب السابق بصفته بتعويضه - المرشح الخاسر - على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقي والعجوزة التي فاز بها النائب أحمد مرتضى بمبلغ 2 مليون جنيه.

وقدم محامي الدكتور عمرو الشوبكي حافظة مستندات لهيئة المحكمة حيث صدر الحكم لصالح موكله بإلزام مجلس النواب السابق بصفته بمبلغ التعويض كاملا.