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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بلاغ للنائب العام من زوجة حلمي بكر ضد مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

صدى البلد

تلقي المستشار محمد شوقي النائب العام بلاغاً من أدهم اسامه سلام المحامي وكيلاً عن سماح عبد الرحمن محمد وشهرتها سماح القرشي زوجة الملحن حلمي بكر ضد مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية .


قيد البلاغ المقدم الكترونياً برقم 324 عرائض المكتب الفني للنائب العام والمقيدة برقم 634995  قيد الفحص بإستئناف القاهرة.

 
وقال مقدم البلاغ انه بدر من المشكو في حقه عبارات وتصريحات تمثل القذف والإساءة والتشهير والبلاغ الكاذب وذلك في أكثر من موقع إخباري. 


مشيراً أن المشكو في حقه صرح ( حول انتقاده لزوجة حلمي بكر ) قائلاً " انا عارف كواليس عنها لكن مش هتكلم دلوقتي ". 

 

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وأيضا صرح قائلاً  " مش عاوز أتكلم عشان هخرب الدنيا ، ولما كانت بتجيبله بلطجية ، دافعت عنه وارسلت لها الشرطة ، ويشهد علي ذلك شقيق حلمي والمنتج احمد فوزي ، وانا اكثر واحد عارف كواليس عنها ولكن مش هتكلم دلوقتي ".

 
وأكد مقدم البلاغ أن ما قام به المشكو في حقه يمثل جريمة السب والقذف باحدي وسائل العلانية المنصوص عليها بالمادة ۱۷۱ عقوبات، وحيث أن فعل المشكو في حقه يشكل جرائم السب والقذف والتشهير ونشر اخبار وبيانات كاذبه والمعاقب عليها في المواد ۱/۳۰۲ ، ۱/۳۰۳ ، ۳۰۷ ، ۳۰۸ ، من قانون العقوبات، فلزم اتخاذ اللازم قانونا ضده. 


وأشار في ختام بلاغه الي ان الشاكية هي زوجة الفنان الملحن حلمى بكر والذي تمت الإساءة لها ولزوجها ومن ثم يحق لها الشكوى واتخاذ اللازم قانونا مطالبه برد اعتبارها ومحاسبة ومحاكمة المشكو في حقه على اقواله المكذوبة خصوصا ان الشاكية زوجة شخصية عامة وفنان كبير له تاريخ ، واقوال المشكو في حقة قد تأخذ على انها حقيقة ومن ثم تسىء الى تاريخ وسمعة واسم فنان محترم كبير لما صدر ضده وضد زوجته من اقاويل واحاديث اعلامية مكذوبة في حق الشاكية والتي تمثل وقائع سب وقذف وتشهير ونشر اخبار كاذبة مما يشكل الجرائم المنصوص عليها بالمواد سالفة الذكر.

النائب العام المستشار محمد شوقي الملحن حلمي بكر نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل

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