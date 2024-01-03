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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حقوق المواطن أولا.. النائب العام يلتقي موظفي النيابة العامة

النائب العام الراحل
النائب العام الراحل المستشار محمد شوقي

قالت النيابة العامة في بيان لها أنه إيمانًا من  النائب العام، بأهمية التواصل المباشر مع جميع أفراد منظومة النيابة العامة؛ ارتقاءً بها، ورفعًا لقدراتها، التقى المستشار محمد شوقي النائب العام اليوم عددًا من موظفي النيابة العامة بدائرة نيابة استئناف القاهرة.

واضاف البيان أن النائب العام  وجه  الشكر لهم لجهودهم المضنية في حسن سير العمل الإداري وانتظامه بدوائر اختصاصهم 

وأكد النائب العام علي ضرورة إجراء دورات تدريبية لهم، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وتمكينهم من الحصول على برامج الماجستير في علوم الإدارة وفق البروتوكولات الموقعة مع الجهات المعنية و أهمية الحرص على كفالة حقوق المتعاملين مع النيابة العامة على اختلافهم، بما يعلي من قيم حقوق الإنسان، ويحقق رسالة النيابة العامة السامية بصفتها الوكيلة عن الهيئة الاجتماعية. 

وفي الختام أكد المستشار محمد شوقي النائب العام عزمه تكريم المتميزين منهم والتواصل الدائم معهم دون رقيب أو وسيط.

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