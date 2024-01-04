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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شراكة مع العملاق الروسي «كونكورديا».. تدشين عصر جديد للسيارات الكهربائية في مصر|تفاصيل

صدى البلد

في خطوة متقدمة نحو مستقبل النقل المستدام، وقعت شركة جي في للاستثمارات، المتخصصة في مجال التطوير العقاري، شراكة استراتيجية مع العملاق الروسي "كونكورديا" لإنشاء مصنع متطور للسيارات الكهربائية في قلب مدينة طربول، مصر.

 تأتى هذه الخطوة للجمع بين التنمية العمرانية والتكنولوجيا الحديثة، مما يعد بثورة صناعية خضراء شاملة  العديد من الفرص لكل من المستثمرين والمقيمين في المنطقة.

 

شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة جي في للاستثمارات، أشاد بالإمكانيات التكنولوجية الواعدة التي تقدمها مدينة طربول..

 مؤكدًا على أن هذه الشراكة ستفتح الباب أمام آفاق جديدة ومربحة في السوقين العقارية والصناعية على حد سواء.

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