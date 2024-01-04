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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اجتماع عاجل بـ «التعليم» لبحث استعدادات عقد الحوار المجتمعي لتطوير الثانوية العامة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا صباح اليوم الخميس بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

استهدف الاجتماع مُناقشة الإعداد لعقد المؤتمر الخاص بتطوير المرحلة الثانوية  بما يتوافق مع مسارات التطوير بالتعليم العالي واحتياجات سوق العمل.

كما ناقش الاجتماع الموضوعات والمحاور التي سيناقشها المؤتمر، فضلاً عن اللجان المطلوب تشكيلها بشكل مشترك بين الوزارتين ، وكذا الإجراءات المطلوب اتخاذها خلال الفترة المقبلة للخروج برؤية مشتركة يتم طرحها خلال المؤتمر.

ويأتي التحضير لإطلاق المؤتمر القومي لعقد حوار مجتمعي حول تطوير منظومة المرحلة الثانوية بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بجمع كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للاستماع ومناقشة كافة الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير المنظومة بما يحقق المرونة في المسارات وتعدد محاولات التقييم ورفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية.

حضر الاجتماع من جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، و الدكتورة عبير الشاطر مُساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة، والدكتور أيمن فريد مُساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ود. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة.

كما حضر هذا الاجتماع من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوي، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، و خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، وشادي عبدالله زلطة المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي باسم الوزارة، ومحمد شريف من المكتب الفني للوزير.

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