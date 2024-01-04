السعر صادم.. شاهد | فستان بلقيس في رأس السنة

احتفلت النجمة بلقيس فتحي برأس السنة 2024 مع جمهورها في مصر، في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وتألقت بلقيس، مرتدية فستانًا ذهبي اللون لامعاً بأكمام من تصميم Dolce & Gabbana، يصل سعره إلى 4625 يورو، أي ما يعادل 156 ألف جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت بلقيس، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها .

كما اختارت بلقيس، أن تترك شعرها البني القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور بلقيس..