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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها الـ 62.. 10 صور أثارت الجدل لـ ليلى علوي|شاهد

ليلى علوي
ليلى علوي

يصادف اليوم ال 4 من يناير عيد ميلاد الفنانة ليلى علوي، والتي أتمت عامها ال 62.

وتحرص الفنانة ليلى علوي، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

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وتفضل الفنانة ليلى علوي، ارتداء الملابس الكاجوال والفساتين الأنيقة التي تكشف جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ليلى علوي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم أو الأحمر المميز واللافت الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت ليلى علوي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور ليلى علوي 

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