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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد طلاقهما.. صور أثارت الجدل لـ محمود العسيلي وأمنية عبد المنعم| شاهد

محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته

تداول رواد السوشيال ميديا، تصريحات خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم التي أوضحت من خلالها طلاقها من المطرب محمود العسيلي. 

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وتعد خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، من الأشخاص اللواتي يحرصن على تقديم الجديد، ومتابعة الموضة في كل شيء.

كما تفضل أمنية عبد المنعم، ارتداء الملابس الأنيقة والفساتين المميزة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية تعتمد أمنية عبد المنعم، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما تختار أمنية عبد المنعم، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور أمنية عبد المنعم

 

أمنية أمنية عبد المنعم صور أمنية عبد المنعم محمود العسيلى أخبار محمود العسيلى

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