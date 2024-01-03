بإطلالة شتوية جريئة| شاهد.. ساندي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة ساندي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وتألقت ساندي، مرتديه بنطال جينز كاجوال مع توب باللون الأسود، ونسقت معهم جاكيت فرو باللون الرمادي الغامق ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ساندي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ساندي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ساندي…