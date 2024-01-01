نحافة مثيرة للجدل.. مي كساب بملابس كاجوال لافتة

شاركت الإعلامية بوسي شلبي صورا جديدة لها رفقة مجموعة من الفنانين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت مي كساب، خلال الصور مرتدية بنطال باللون الأسود مع جاكيت كاجوال ملون ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مي كساب، ف المكياج على جمال بشرتها الطبيعي كما وضعت لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها.

كما اختارت مي كساب، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور مي كساب