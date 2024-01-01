عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نحافة مثيرة للجدل.. مي كساب بملابس كاجوال لافتة

مي كساب
مي كساب

شاركت الإعلامية بوسي شلبي صورا جديدة لها رفقة مجموعة من الفنانين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

txt

بعد ظهورها الأخير.. 10 صور آثارت ضجة لـ شيرين عبد الوهاب

txt

فستان مثير للجدل.. أمينة خليل تستعرض جمالها | شاهد

وظهرت مي كساب، خلال الصور مرتدية بنطال باللون الأسود مع جاكيت كاجوال ملون ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مي كساب، ف المكياج على جمال بشرتها الطبيعي كما وضعت لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها. 

كما اختارت مي كساب، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور مي كساب

 

مي كساب صور مي كساب إطلالات مي كساب اخبار مي كساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

الأرصاد تحذر.. موجة أمطار جديدة تضرب البلاد غدا في هذه المحافظات

أمطار غزيرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 4 محافظات

التموين تطرح سكر مجانا على بطاقات الدعم.. وسعر الحر 27 جنيها.. فيديو

"حسبي الله ونعم الوكيل".. تعليق صادم من طليقة أيمن بهجت قمر

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

8 توجيهات رئاسية تنتصر لكبار السن.. و10 آلاف جنيه غرامة تنتظر هؤلاء

موضوعات متعلقة

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

فستان مثير للجدل.. أمينة خليل تستعرض جمالها | شاهد

روب ومكياج لافت.. هنادي مهنا تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير | شاهد

احتفالا بعيد ميلاد شقيقتها.. إيمي سمير غانم تثير الجدل بصور غريبة

العام الجديد.. أكثر وأسوأ الأبراج حظا في 2024

بعد انتشار الشائعات .. أعراض صادمة لـ انفلونزا الخنازير

احذر .. تدخين السجائر في هذا الوقت يصيبك بمرض قاتل

نشرة المرأة والصحة.. جريئة جدًا.. هيفاء وهبي تودع 2023 بفستان يثير ضجة على إنستجرام| شاهد.. بعد ظهورها الأخير.. 10 صور آثارت ضجة لـ شيرين عبد الوهاب

ترشيحاتنا

90 هزة ارتدادية تضرب اليابان.. وتحذير خطير من تسونامي

حكم شراء الذهب بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح

ياسمين عبد العزيز تعلق على نبأ طلاقها من أحمد العوضي

مهاجم الفريق.. أول الراحلين عن الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية

تطور خطير.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مستشفي حكوميا في لبنان

قرار مفاجئ من قائد الجيش الأوكراني يثير غضب زيلينسكي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نحافة مثيرة للجدل.. مي كساب بملابس كاجوال لافتة

الفرق مش كبير .. شاهد نانسي عجرم وأنغام بنفس الفستان في الرياض

الفرق شاسع.. شاهد شيرين عبد الوهاب ترتدي فستانا ارتدته أنغام ومي عمر

لامع وقصير.. نسرين طافش تصدم متابعيها بظهورها الأخير

فيديو

طفل صغير يقتحم حفل كاظم الساهر ويثير الجدل

صور عائلية وأغنية جديدة.. هكذا احتفل نجوم الفن بليلة رأس السنة 2024

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ