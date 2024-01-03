بعد تصدرها التريند.. 10 صور آثارت الجدل لـ منى الشاذلي | شاهد

تصدرت الإعلامية منى الشاذلي، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها في برنامج ABtalks .

وكشفت الإعلامية منى الشاذلى عن تفاصيل حياتها الشخصية والتى نادرا ما تتحدث فيها وذلك خلال لقائها مع الاعلامى انس بوخش.

وتعد منى الشاذلي، من الإعلاميات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما.

كما تفضل منى الشاذلي، ارتداء الملابس الأنيقة والمحتشمة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد منى الشاذلي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما تفضل منى الشاذلي، أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور منى الشاذلي