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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جلد أسود.. أيتن عامر تستعرض رشاقتها بإطلالة مختلفة| شاهد

آيتن عامر
آيتن عامر

نشرت الفنانة أيتن عامر، صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة شتوية لافتة. 

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وظهرت أيتن عامر، مرتديه بنطال جلد باللون الأسود، ونسقت معه بلوفر باللون الأبيض وجاكيت جلد أسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت أيتن عامر، في المكياج على وضع لمسات بسيطة وناعمة تكشف عن جمالها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت أيتن عامر، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور أيتن عامر

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