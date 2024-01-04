طارق الشناوي: علي ربيع تضاغف أجره 10 مرات بعد عرض أفلامه بالسعودية..فيديو

قال طارق الشناوي الناقد الفني، إن عروض الأفلام المصرية في السوق السعودي، حقق رواجاً كبيراً للأفلام، و إيرادات مؤكداً أن عدد دور العرض فى السعودية فاق التوقع ورفع من إيرادات الأفلام المصرية.

طارق الشناوي:عدد دور العرض بالمملكة العربية السعودية أصبح 700 شاشة

وأضاف طارق الشناوي خلال لقائه مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، عدد دور العرض بالمملكة العربية السعودية، أصبح 700 شاشة، لافتاً إلى أن فيلم علي ربيع "بعد الشر" نجح في مصر قليلاً، و لكن في السعودية حقق نجاح بالغ.

وتابع طارق الشناوي الناقد الفني، قائلاً :"و على ربيع رفع اجره، و له حق في ذلك، لأنها عرض و طلب، وارتفع أجره 10 مرات"



واستكمل طارق الشناوي :" علي ربيع بدأ يفهم قانون السينما، و أصبح له جماهيرية ضخمة في مصر و خارجها، و بيومي فؤاد مطلوب بقوة في الأفلام"