عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق الشناوي: علي ربيع تضاغف أجره 10 مرات بعد عرض أفلامه بالسعودية..فيديو

طارق الشناوي
طارق الشناوي

قال طارق الشناوي الناقد الفني، إن عروض الأفلام المصرية في السوق السعودي، حقق رواجاً كبيراً للأفلام، و إيرادات مؤكداً أن عدد دور العرض فى السعودية فاق التوقع ورفع من إيرادات الأفلام المصرية.

طارق الشناوي:عدد دور العرض بالمملكة العربية السعودية أصبح 700 شاشة

 

وأضاف  طارق الشناوي خلال لقائه مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، عدد دور العرض بالمملكة العربية السعودية، أصبح 700 شاشة، لافتاً إلى أن فيلم علي ربيع "بعد الشر" نجح في مصر قليلاً، و لكن في السعودية حقق نجاح بالغ.

 

وتابع طارق الشناوي الناقد الفني، قائلاً :"و على ربيع رفع اجره، و له حق في ذلك، لأنها عرض و طلب، وارتفع أجره 10 مرات"


واستكمل طارق الشناوي :" علي ربيع بدأ يفهم قانون السينما، و أصبح له جماهيرية ضخمة في مصر و خارجها، و بيومي فؤاد مطلوب بقوة في الأفلام"

طارق الشناوى الأفلام المصرية السعودية عدد دور العرض بيومي فؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

للمطلقات.. 5 آلاف جنيه غرامة للزوج المتهرب من النفقة وحالة واحدة لعدم التنفيذ

عاجل| زيادة تصل إلى 15% في زيوت الطعام.. والتطبيق بداية من يناير| قائمة الأسعار

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

ترشيحاتنا

طليق آيتن عامر يحرر محضرا ضد والدتها.. اعرف عقوبة السب والقذف بالقانون

أحمد حسن: زيادة قيمة جوائز بطولة كأس أمم أفريقيا

إنهاء الهيمنة.. 16 دولة جديدة تستعد لتوجيه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

في المواقع والحقول| إرشاد المزراعين والمربين بالمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني بالمحافظات

مصر والبحرين تبحثان سبل التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

تطورات جديدة في أزمة الزمالك مع فرجاني ساسي.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جريء.. مي عمر تثير ضجة بإطلالتها | شاهد

إلهام شاهين بإطلالة أنيقة ولافته في أحدث ظهور | شاهد

السعر صادم.. شاهد | فستان بلقيس في رأس السنة

جمال شعبان يكشف الوصايا العشر للتخلص من الكرش نهائيا

فيديو

التعليم تعلن انتشار مرض خطير بين طلاب المدارس المصرية.. وقرار عاجل

لا يصدق.. مقطع فيديو للرئيس الأوكراني يقلب مواقع التواصل

فيديو لا يصدق.. لحظات تحبس الأنفاس لانقلاب طائرة لكرة نار ثم رماداً

عايشة قصة حب.. حقيقة ارتباط شيرين عبدالوهاب بخطيب سابق لفنانة شهيرة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ