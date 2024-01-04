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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من العراق بشأن الرد على استهداف مقر الحشد الشعبي ببغداد

الخارجية العراقية
الخارجية العراقية

أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، الاعتداء السافر على أحد المقار الأمنية العراقية.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان، إن “بغداد تحتفظ بحقها في اتخاذ موقف حازم لردع من يحاول المساس بأرضها وقواتها الأمنية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول عبد الله، إن ما جرى من استهداف لمقر الحشد الشعبي في بغداد، هو اعتداء سافر وتعد صارخ على سيادة العراق وأمنه ولا يختلف عن الأعمال الإرهابية.

بدوره، اتهم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بمسؤولية الهجوم على مقر لمليشيات الحشد الشعبي في العاصمة بغداد.

وقال السوداني: "التحالف الدولي بقيادة واشنطن يتحمل مسؤولية الهجوم "غير المبرر" على قوات أمنية عراقية".

الخارجية العراقية العراق بغداد

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