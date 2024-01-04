وزير الدفاع الإسرائيلي: هناك “نافذة قصيرة” للتوصل إلى اتفاق مع حزب الله

قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يوآف جالانت، للمبعوث الأمريكي الخاص إلى منطقة الشرق الأوسط عاموس هوشستين، اليوم الخميس إن هناك "نافذة زمنية قصيرة للتوصل إلى تفاهمات دبلوماسية مع حزب الله".

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي للمبعوث الأمريكي أن "هناك نتيجة واحدة محتملة فقط – واقع جديد في الساحة الشمالية، سيمكن من العودة الآمنة لمواطنينا"، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مكتب جالانت.

وأشارت الوزير الإسرائيلي إلى أنه :مع ذلك نجد أنفسنا عند مفترق طرق، هناك نافذة زمنية قصيرة للتفاهمات الدبلوماسية، وهو ما نفضله" مضيفا "لن نتسامح مع التهديدات التي يشكلها وكيل إيران، حزب الله، وسنضمن أمن مواطنينا".

وحضر اجتماع جالانت مع هوشستين في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب أيضا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوج، وغيرهم من كبار مسؤولي الدفاع.

وتقول وزارة الدفاع الإسرائيلية إنه تم إطلاع هوشستين على "الوضع الأمني على الحدود الشمالية لإسرائيل والشروط التي تتطلبها مؤسسة الدفاع لتسهيل العودة الآمنة للمجتمعات الشمالية في إسرائيل إلى منازلهم في المنطقة".

وأوضح البيان الصادر عن مكتب جالانت أنه: "لقد عكس جالانت تصميم مؤسسة الدفاع الإسرائيلية على تغيير الواقع الأمني في شمال إسرائيل وعلى طول الحدود مع لبنان، وشدد على الأولوية القصوى المتمثلة في تمكين أكثر من 80 ألف إسرائيلي نازح من العودة إلى منازلهم".

وأضاف مكتب جالانت أن وزير الدفاع الإسرائيلي أعرب عن تقديره لهوخستاين "لعمله في المنطقة ولأنه يعكس التزام الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي بايدن بأمن دولة إسرائيل".