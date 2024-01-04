تعد اللوبيا من الأكلات الغنية بالبروتين والأحماض الغذائية المفيدة لصحة المخ والجسم ولكن بعض ربات البيوت لا تعرف كيفية تحضيرها بمذاق شهي بشكل سريع.

نعرض لكم طريقة عمل طاجن اللوبيا باللحمة المفرومة من خلال وصفة الشيف نجلاء الشرشابى.



مقادير اللوبيا باللحمة المفرومة

لوبيا مسلوقة

لحمة مفرومة

بصل ثوم

عصير طماطم

سمنه

بهارات

فلفل حار

ملح فلفل أسود

طريقة عمل اللوبيا باللحمة المفرومة

* فى حلة بها السمنة على النار شوحى البصل و الملح والثوم والفلفل الاسود ثم ضعي اللحمة المفرومة والبهارات ثم الفلفل الحار

* اسكبي عصير الطماطم حتى الغليان ثم ضعي اللوبيا المسلوقة فى الطاجن وادخليه فى الفرن حتى النضج.