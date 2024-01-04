عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش بس الصغيّرين الكبار كمان | مضاعفات غير مأمونة لـ الجديري المائي

علاج الجديري المائي
علاج الجديري المائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم مساء أمس عن انتشار مرض الجديري المائي بين طلاب المدارس فى مختلف المحافظات وحثت على تخاذ الاجراءات الوقائية ولكن معظم اهتمام الأباء والأمهات اتجه لكيفية حماية الأطفال من هذا المرض أكثر من الحرص على الأنفسهم 

وفى الحقيقة يدمر الجديري المائي أجساد البالغين بشكل أكبر بكثير من الأطفال ويمكن أن يصيبهم بأمراض خطيرة إذا لم يتم العلاج بسرعة والنساء الحوامل أكثر عرضة للخطر.

بالصور..علامات تكشف الدجاج المسرطن.. وتقرير عالمى يرصد تفاصيل أمراض خطيرة لنفس الأنواع

طريقة تجميد البطاطس طوال السنة

تظهر في الحمام.. علامة مهمة تكشف نوع خطير من السرطان

تتاكل ولا لأ؟.. سبب غير متوقع وراء البقع الصفراء والبُنية على الطماطم

ووفقا  لما جاء فى موقع betterhealth نرصد لكم فى هذا التقرير أعراض الجديري المائي عند الأطفال والمضاعفات الخطيرة التى تهدد الأهل. 

أعراض الجديري المائي


يمكن أن تظهر أعراض الجديري المائي في غضون 2 إلى 3 أسابيع بعد التعرض للفيروس.

يمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:

حمى منخفضة
صداع
سيلان الأنف
إلتهاب الحلق
الشعور بالإعياء بشكل عام
الطفح الجلدي.
يبدأ الطفح الجلدي عادة بكتل صغيرة تتحول إلى بثور، والتي تنفجر وتتشكل في النهاية بعد حوالي 5 أيام. يمكن أن يؤثر الطفح الجلدي على الجسم والأطراف والرأس، بما في ذلك الفم أو الجفون أو المنطقة التناسلية. عادة ما يكون الطفح الجلدي مثيرًا للحكة ويمكن أن يؤدي إلى تندب.

الجدري-المائي
الجدري-المائي

أعراض خطيرة للكبار 

يميل الجدري المائي إلى أن يكون أكثر خطورة عند البالغين منه عند الأطفال والاشخاص الذين لم يتم تطعيمهم حيث يمكن أن يصاب بعض الأشخاص بمرض خطير مع مضاعفات صعبة عند الاصابة بعدوى الجديري المائي ،مثل:

التهاب النسيج الخلوي والجلد
الالتهاب الرئوي 
التهاب الكبد 
التهاب الدماغ 
في حالات نادرة جدًا، يمكن أن يكون جدري الماء مميتًا.
يمكن للأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بالجدري المائي أن يصابوا بالقوباء المنطقية في وقت لاحق من حياتهم.

الجديري المائي أعراض جدري الماء أعراض الجديري المائي طلاب المدارس المنطقة التناسلية التهاب الكبد التهاب الحلق التهاب الدماغ مضاعفات مرض خطير طفح الجلدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

تطوّر عاجل في أزمة الشيبي والشحات.. وتحرك مفاجئ من الأهلي

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

عاجل| زيادة تصل إلى 15% في زيوت الطعام.. والتطبيق بداية من يناير| قائمة الأسعار

موضوعات متعلقة

احترس.. فعل هذه العادة اليومية 3 دقائق يهددك بأمراض كثيرة|أبرزها تلف المعدة

طريقة جديدة تكشف سرطان الكبد في مراحله المبكرة

اليوسفي.. فوائد عديدة وأضرار صحية احذر منها عند تناوله كثيرا|هذه الكمية المناسبة

نوع خضار شهير يحميك من الإمساك في الشتاء

فيها حاجات مش هتخطر ببالك.. أفضل الإسعافات الأولية لضحايا السكتة الدماغية

بالصور..علامات تكشف الدجاج المسرطن.. وتقرير عالمى يرصد تفاصيل أمراض خطيرة لنفس الأنواع

تدمر الجسم.. إليك طرق الوقاية من أمراض الكبد

نوع القدم كلمة السر في اختيار الأحذية المريحة

ترشيحاتنا

سبب غياب العرض السوداني آيس دريم عن مهرجان المسرح العربي

وزير النقل: مصر لا تبيع موانئها والتعاقدات مع الشركات للإدارة فقط

الدواء : 300 برنامج تدريبي في الرقابة والتفتيش والمستلزمات والتسجيل العلاجي

نصف مليون فدان إضافية.. مدبولي يتابع مع القصير جهود وزارة الزراعة

لقطات مصورة لـ معسكر الإغاثة المصري في خان يونس بغزة .. فيديو

الوزير: تحصيل مليون دولار سنويًا من تشغل محطات الركاب السياحية مع موانئ أبوظبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بس الصغيّرين الكبار كمان | مضاعفات غير مأمونة لـ الجديري المائي

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

احترس.. فعل هذه العادة اليومية 3 دقائق يهددك بأمراض كثيرة|أبرزها تلف المعدة

هتخس بسرعة.. جمال شعبان يكشف 10 وصايا سحرية للتخلص من الكرش

فيديو

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

العودة للسفاح .. نضال الأحمدية تحذر شيرين عبد الوهاب بعد انتشار خبر ارتباطها

بعد أيام من فقدانه.. شاهد رد فعل الفيلة الأم عند لقاء طفلها

صبحي ومجلس الأولمبية ورؤساء الاتحادات لمتابعة استعدادات المنتخبات الوطنية.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ