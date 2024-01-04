مش بس الصغيّرين الكبار كمان | مضاعفات غير مأمونة لـ الجديري المائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم مساء أمس عن انتشار مرض الجديري المائي بين طلاب المدارس فى مختلف المحافظات وحثت على تخاذ الاجراءات الوقائية ولكن معظم اهتمام الأباء والأمهات اتجه لكيفية حماية الأطفال من هذا المرض أكثر من الحرص على الأنفسهم

وفى الحقيقة يدمر الجديري المائي أجساد البالغين بشكل أكبر بكثير من الأطفال ويمكن أن يصيبهم بأمراض خطيرة إذا لم يتم العلاج بسرعة والنساء الحوامل أكثر عرضة للخطر.

ووفقا لما جاء فى موقع betterhealth نرصد لكم فى هذا التقرير أعراض الجديري المائي عند الأطفال والمضاعفات الخطيرة التى تهدد الأهل.

أعراض الجديري المائي



يمكن أن تظهر أعراض الجديري المائي في غضون 2 إلى 3 أسابيع بعد التعرض للفيروس.

يمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:

حمى منخفضة

صداع

سيلان الأنف

إلتهاب الحلق

الشعور بالإعياء بشكل عام

الطفح الجلدي.

يبدأ الطفح الجلدي عادة بكتل صغيرة تتحول إلى بثور، والتي تنفجر وتتشكل في النهاية بعد حوالي 5 أيام. يمكن أن يؤثر الطفح الجلدي على الجسم والأطراف والرأس، بما في ذلك الفم أو الجفون أو المنطقة التناسلية. عادة ما يكون الطفح الجلدي مثيرًا للحكة ويمكن أن يؤدي إلى تندب.

الجدري-المائي

أعراض خطيرة للكبار

يميل الجدري المائي إلى أن يكون أكثر خطورة عند البالغين منه عند الأطفال والاشخاص الذين لم يتم تطعيمهم حيث يمكن أن يصاب بعض الأشخاص بمرض خطير مع مضاعفات صعبة عند الاصابة بعدوى الجديري المائي ،مثل:

التهاب النسيج الخلوي والجلد

الالتهاب الرئوي

التهاب الكبد

التهاب الدماغ

في حالات نادرة جدًا، يمكن أن يكون جدري الماء مميتًا.

يمكن للأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بالجدري المائي أن يصابوا بالقوباء المنطقية في وقت لاحق من حياتهم.