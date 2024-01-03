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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد قرار التعليم..أعراض تثير القلق بين أولياء الأمور بسبب المرض المنتشر بالمدارس

صدى البلد

أصدرت وزارة التربية والتعليم منشورا بخصوص مرض الجديري المائي المنتشر بالمدارس. 

وقالت الدكتورة هبة عادل استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة وتغذية الاطفال عبر صفحتها الشخصية بفيسبوك إن  الجديري المائي مرض معدٍ سريع الانتشار وسريع العدوى وأكثر ما يصيب الأطفال ما بين 3 أشهر و10 سنوات.

وأضافت أن المرض يمكن أن يصيب  الاطفال أكبر من  هذا العمر و يكون أصعب من الاطفال الصغار. 

وأشارت: الجديري من الأمراض التي تصيب الجسم مرة واحدة في العمر وهو فيروس ينتقل عن طريق التنفس بالهواء الملوث والرذاذ واستعمال أدوات المصاب مثل الملابس والمصافحة من ومدة حضانة المرض من يومين إلى 3 أسابيع.

 

 أعراض مرض الجديري 

 

ارتفاع بسيط فى درجة الحرارة 
ألم في الظهر والمفاصل.
 ظهور طفح جلدي في مكان معين من الجسم، بعدها ينتشر في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الوجه والرأس. 
فقدان الشهية عند الطفل و الصداع و الحكة. 
الطفح الجلدي يبدأ في الظهر والبطن ثم ينتشر في الجسم.

أعراض مرض الجدري الأطفال وحديثى الولادة أولياء الأمور طفح الجلدي فقدان الشهية مرض الجدري

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