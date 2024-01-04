عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"التربية النوعية بأسيوط" تنظم معرضين فنيين لدعم أطفال التوحد والمشروعات الخشبية الصغيرة

كلية التربية النوعية
كلية التربية النوعية تنظم معرضين لدعم أطفال التوحد

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، اليوم الخميس ، معرضين فنيين، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة وإشراف وحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة ياسمين الكحكي وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، وحضور وكلاء الكلية لمختلف القطاعات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة بما تشهده كلية التربية النوعية بمختلف أقسامها من حراك علمى وبحثى من دراسات وبحوث تطبيقية، تقدم رؤية بحثية متطورة، قائمة على الابتكار والإبداع لمواكبة التطور العلمى فى مختلف التخصصات الفنية.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى، حرص إدارة الجامعة على تشجيع أبنائها الباحثين لتبني أفكار بحثية تهدف إلى تعزيز جهود الدولة المصرية فى خدمة المجتمع المصرى بهدف الوصول إلى نتائج ملموسة على أسس علمية تساعد في خدمة المجتمع وتنميته لدعم رؤية مصر 2030.

رئيس جامعة أسيوط: حظينا بتواجد قوي في الأوساط العلمية الدولية خلال 2023

تنظمه الوكالة الفرنكوفونية.. بدء التسجيل في التدريب عن بعد بجامعة أسيوط

يأتي تنظيم المعرضين على  هامش مناقشة رسالتى ماجستير؛ الأولى للباحثة، شيماء ممدوح، تحت عنوان "تصميمات ملبسية لمعلمات أطفال طيف التوحد"، والرسالة الثانية، للباحثة فاطمة الزهراء محمد،  تحت عنوان "الجانب الوظيفى لمكملات الملابس الخشبية فى ضوء علم البايوجيومترى".

وتضمن المعرضان، أعمالا فنية تهدف إلى دعم الطلاب والطالبات من أطفال التوحد وتيسير العملية التعليمية المقدمة لهم ، ودعم المشروعات الخشبية الصغيرة وإدخالها فى تصميم الملابس الجاهزة كفكرة جديدة ومبتكرة في هذا المجال .

أسيوط أخبار أسيوط جامعة اسيوط الدكتور وجدى رفعت نخلة عميد كلية التربية النوعية كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط أطفال التوحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادتي ادخار جديدة بأعلى عائد.. تفاصيل

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

تطوّر عاجل في أزمة الشيبي والشحات.. وتحرك مفاجئ من الأهلي

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

فيه تعويم ولا لا؟!| صندوق النقد الدولي يزف بشرى سارة للشعب المصري.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارًا بتكليف وكيل لكلية الخدمة الاجتماعية

رئيس جامعة أسيوط يحتفي بالفائزين في مسابقة "المواهب الذهبية" لذوي القدرات الخاصة

ترشيحاتنا

«حلّوا عني».. فيديوهات كوميدية لتوريط أصالة في فيلم ابنها «فيديوجراف»

وزير الداخلية بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس: الكنيسة تعلي قيم التسامح والإخاء

خالد الجندي: يجوز للمسلمين التهنئة فيما بينهم بالعام الميلادي الجديد

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن تفجيرات كرمان الإيرانية

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد شقيقتها.. سارة سلامة بإطلالات مثيرة للجدل| شاهد

تحذير .. تناول هذا الدواء لعلاج الجديري المائي يسبب مرضا خطيرا

مش بس الصغيّرين الكبار كمان | مضاعفات غير مأمونة لـ الجديري المائي

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

فيديو

أتعرض لمؤامرة .. فنانة عربية شهيرة تدان بالحبس لمدة عام/ فيديوجراف

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

العودة للسفاح .. نضال الأحمدية تحذر شيرين عبد الوهاب بعد انتشار خبر ارتباطها

بعد أيام من فقدانه.. شاهد رد فعل الفيلة الأم عند لقاء طفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ