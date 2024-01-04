"التربية النوعية بأسيوط" تنظم معرضين فنيين لدعم أطفال التوحد والمشروعات الخشبية الصغيرة

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، اليوم الخميس ، معرضين فنيين، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة وإشراف وحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة ياسمين الكحكي وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، وحضور وكلاء الكلية لمختلف القطاعات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة بما تشهده كلية التربية النوعية بمختلف أقسامها من حراك علمى وبحثى من دراسات وبحوث تطبيقية، تقدم رؤية بحثية متطورة، قائمة على الابتكار والإبداع لمواكبة التطور العلمى فى مختلف التخصصات الفنية.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى، حرص إدارة الجامعة على تشجيع أبنائها الباحثين لتبني أفكار بحثية تهدف إلى تعزيز جهود الدولة المصرية فى خدمة المجتمع المصرى بهدف الوصول إلى نتائج ملموسة على أسس علمية تساعد في خدمة المجتمع وتنميته لدعم رؤية مصر 2030.

يأتي تنظيم المعرضين على هامش مناقشة رسالتى ماجستير؛ الأولى للباحثة، شيماء ممدوح، تحت عنوان "تصميمات ملبسية لمعلمات أطفال طيف التوحد"، والرسالة الثانية، للباحثة فاطمة الزهراء محمد، تحت عنوان "الجانب الوظيفى لمكملات الملابس الخشبية فى ضوء علم البايوجيومترى".

وتضمن المعرضان، أعمالا فنية تهدف إلى دعم الطلاب والطالبات من أطفال التوحد وتيسير العملية التعليمية المقدمة لهم ، ودعم المشروعات الخشبية الصغيرة وإدخالها فى تصميم الملابس الجاهزة كفكرة جديدة ومبتكرة في هذا المجال .