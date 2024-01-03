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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تنظمه الوكالة الفرنكوفونية.. بدء التسجيل في التدريب عن بعد بجامعة أسيوط

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

أعلن مركز دراسات اللغة الفرنسية بجامعة أسيوط عن بدء التسجيل في التدريب عن بعد في "منهجية البحث العلمي"، الذي تنظمه الوكالة الجامعية للفرنكوفونية AUF، والمركز الوطني للبحث العلمي -L، تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس مجلس إدارة مراكز اللغات الأجنبية بالجامعة، والدكتورة نها عبدالعزيز رزق، مدير مركز دراسات اللغة الفرنسية بالجامعة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامع أسيوط، حرص إدارة الجامعة على تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والباحثين، ومواكبة الحركة العلمية والبحثية العالمية، وكذلك نشر ثقافة العمل الأكاديمى، وفق المعايير العالمية، وتحسين ترتيب الجامعة محلياً ودولياً، وتزويد الطلاب بمختلف المهارات المطلوبة في سوق العمل.

وأشاد الدكتور محمود عبد العليم بالتعاون القائم بين مركز اللغة الفرنسية بالجامعة، والوكالة الجامعية الفرنكوفونية، وغيرها من المؤسسات التعليمية والبحثية المحلية والدولية، والذي يوفر لطلاب الجامعة وباحثيها منح دراسية وبرامج تدريبية مواكبة لاحتياجات العصر المتلاحقة، مؤكداً على استمرار دعم إدارة الجامعة لمثل هذه الأنشطة الهادفة.

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وأوضحت الدكتورة نها رزق أن التدريب يستهدف طلاب الدكتوراه الحاصلين على منح دراسية من الوكالة الإفريقية للفرنكوفونية، والمركز الوطني للبحث العلمي-L، وكذلك الباحثين الشباب، وطلاب الدكتوراه الناطقين بالفرنسية من المؤسسات الأعضاء في AUF في ١٨ دولة بالشرق الأوسط، الراغبين في تطوير مهاراتهم المنهجية في البحث العلمي باللغة الفرنسية على أيدي نخبة من المتخصصين الأجانب.

 وأضافت أن جامعة أسيوط - الجامعة الوحيدة في الصعيد- التي تتمتع بعضوية AUF ، وهي شبكة جامعية عالمية تصب في مصلحة الباحثين، خاصة وأنها تقدم المنح الدراسية،  والبرامج التدريبية بالمجان.

جدير بالذكر،  أن التقديم مستمر حتى ٨ يناير الجاري، وفيما يلي رابط يوضح شروط ورابط التقديم :
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/formation-distance-la-methodologie-de-la-recherche/

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