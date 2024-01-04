ابنة هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بأحدث ظهور

أصبحت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حديث السوشيال ميديا، بعد أحدث ظهور لها في دبي.

وظهرت زينب ابنة هيفاء بصور أشعلت السوشيال ميديا بسبب ملامحها التي تشبه هيفاء وهبي ومكياجها الأنيق.

وارتدت زينب فياض فستان اسود منقوش بالورد البيج بأكمام واسعة، والتقطت الصور بطرق مختلفة ولكنها ركزت علي إظهار ملامحها بالصور.

وتداول رواد السوشيال ميديا الصور بشكل كبير وانهالت علي الصور تعليقات كثيرة وأبرزها جمال لايقاوم وآخرون كأنها هيفاء وهبي.

وإليكم صور زينب فياض ابنه هيفاء وهبي التي أثارت الجدل بالسوشيال ميديا.