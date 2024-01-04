حزب الاتحاد: التلاحم الوطني أفشل مخططات استهدفت إيقاع الفتنة بين نسيجي الأمة

تقدم المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بالتهنئة لأقباط مصر بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، متمنيًا من الله أن تكون تلك المناسبة تعزيزًا لروح الترابط التي تشهدها مصرنا الحبيبة بين المسلمين والأقباط، والتي عكست حالة استقرار فريدة عن أي بلد آخر.

وذكر "صقر" ـ في بيان له اليوم ـ أن التمساك والوحدة الوطنية التي نعيشها في الوقت الراهن، كان له عظيم الأثر في تحقيق الدولة المصرية للتنمية في المجالات المختلفة، لأنه بدون هذه الروح المتأصلة في وجدان الشعب المصري، لما نجحت مصر في تحقيق ما وصلت إليه الآن.

وقال رئيس حزب الاتحاد، إن تلك الوحدة التي ميزت الشعب المصري، نجحت في الحيال دون تفكيك الجبهة الداخلية، وكانت مرصادًا لمخططات استهدفت مصر لإيقاع الفتنة بين نسيجي الأمة.